Австрія розслідує відмивання грошей Raiffeisen Bank за участю Росії
Фінансовий регулятор Австрії (FMA) розпочав розслідування щодо банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей за участю Росії
Про це пише Reuters з посиланням на річний звіт банку.
За словами джерела агентства, розслідування стосується операцій за участю Росії та даних витоків під назвою Cyprus Confidential.
У банку пояснили, що регулятор вивчає платежі трьох клієнтів, які були здійснені в період з 2017 по 2020 рік.
Згідно з версією FMA, фінансова установа "не повністю виконала свої адміністративні зобов'язання", зокрема порушила правило "знай свого клієнта", яке є механізмом боротьби з відмиванням грошей.
- 15 лютого стало відомо, що Україна відмовилася виключити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни. Банк досі не розірвав зв'язки з РФ.
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