Австрія розслідує відмивання грошей Raiffeisen Bank за участю Росії

Про це пише Reuters з посиланням на річний звіт банку.

За словами джерела агентства, розслідування стосується операцій за участю Росії та даних витоків під назвою Cyprus Confidential.

У банку пояснили, що регулятор вивчає платежі трьох клієнтів, які були здійснені в період з 2017 по 2020 рік.

Згідно з версією FMA, фінансова установа "не повністю виконала свої адміністративні зобов'язання", зокрема порушила правило "знай свого клієнта", яке є механізмом боротьби з відмиванням грошей.