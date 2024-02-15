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Війна з Росією: хроніка
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Головна Економіка Україна відмовляється виключити Raiffeisen із переліку спонсорів війни, – Reuters

Україна відмовляється виключити Raiffeisen із переліку спонсорів війни, – Reuters

15 лютого, 2024 четвер
14:23
Економіка Raiffeisen Bank

Київ відмовився виключити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни. Банк досі не розірвав зв'язки з РФ

Про це пише Reuters із посиланням на лист, надісланий банку Raiffeisen на початку цього місяця.

У листі українські чиновники поставили під сумнів, що один із найбільших банків Австрії робить кроки для того, щоби вивести бізнес із Росії. Зокрема, "графіку продажу немає... залишається незрозумілим, коли може почати діяти сценарій виділення (російського бізнесу Raiffeisen, – ред.)".

Представник Raiffeisen заявив агентству, що банк не може назвати терміни виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регулюючих органів ЄС та Австрії.

При цьому 14 лютого компанія Raiffeisen заявила, що веде переговори щодо продажу своєї білоруської дочірньої компанії покупцю з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Українські чиновники також висловили занепокоєння щодо програм Raiffeisen для полегшення кредитування російських солдатів. Банк стверджує, що така підтримка є обов'язковою в Росії.

На закінчення листа говорилося, що "зупинений" статус банку залишиться чинним, але Україна може видалити банк із чорного списку, якщо отримає "позитивні новини".

Перелік міжнародних спонсорів війни, який складає НАЗК, має на меті створити репутаційний тиск, щоби компаніям, які досі працюють у Росії, було репутаційно невигідно співпрацювати з агресором, вони усвідомили позицію усього демократичного світу та закрили свій бізнес у РФ.

Raiffeisen – єдина австрійська компанія у списку міжнародних спонсорів війни.

  • 30 березня 2023 року у Raiffeisen Bank заявили про план продажу бізнесу у РФ або відокремлення від нього. 
Теги:
Україна
Австрія
Війна з Росією
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