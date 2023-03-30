Райффайзенбанк планує продати бізнес у РФ або відокремитися від нього

Про це поінформувала пресслужба Райффайзенбанку.

"З початком війни в Україні, Група Raiffeisen Bank International (РБІ) інтенсивно працювала над оцінкою всіх варіантів майбутнього Райффайзенбанку в Росії. Ми оцінювали ці варіанти з урахуванням усіх зацікавлених сторін, включаючи вихід РБІ з російського Райффайзенбанку. Група РБІ і її зацікавлені сторони знаходяться в безпрецедентній ситуації, і ми розуміємо гостру потребу в прийнятті рішення, до якого призвела війна", - зазначили у пресрелізі.

Так, стверджується, що група РБІ надалі просуватиме потенційні угоди для продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і його деконсолідації з Raiffeisen Bank International.

"Ми зобов’язуємося й надалі зменшувати свою бізнес активність в Росії, в той час як ми продовжуємо просувати такі потенційні угоди. Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності в Росії. Ми маємо зобов’язання підтримувати співробітників на усіх ринках, де присутня Група РБІ. Група РБІ несе відповідальність за своїх банківські процеси в Росії, де працює більш ніж 9 000 людей", - додали в пресслужбі.