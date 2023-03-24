Компанія-власник Leroy Merlin планує передати контроль над магазинами в РФ місцевому менеджменту
Французька група ADEO оголосила про передачу контролю над усіма магазинами будівельних товарів Leroy Merlin Russia російському менеджменту
Про це йдеться у заяві на сайті групи ADEO.
"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 000 співробітників і забезпечити, щоб діяльність компанії залишалася на службі жителів", - ідеться у заяві.
ADEO зазначає, що передача контролю над Leroy Merlin Russia і вихід з російського ринку є результатом роботи, яку розпочали декілька місяців тому згідно з нормами міжнародного права. Також наголошують, що роботу розпочали після того, як призупинили всі інвестиції групи в Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Посприяла цьому й поступова незалежність місцевих операцій.
Утім остаточно ухвалити передачу контролю над російськими магазинами Leroy Merlin повинні відповідні органи в РФ.
"Протягом усього процесу пріоритетом ADEO є діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", - наголосили в заяві.
- 5 квітня 2022 року стало відомо, що материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокувала роботу українського підрозділу. Також Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Leroy Merlin до списку міжнародних спонсорів війни
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