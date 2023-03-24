Компанія-власник Leroy Merlin планує передати контроль над магазинами в РФ місцевому менеджменту

Про це йдеться у заяві на сайті групи ADEO.

"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 000 співробітників і забезпечити, щоб діяльність компанії залишалася на службі жителів", - ідеться у заяві.

ADEO зазначає, що передача контролю над Leroy Merlin Russia і вихід з російського ринку є результатом роботи, яку розпочали декілька місяців тому згідно з нормами міжнародного права. Також наголошують, що роботу розпочали після того, як призупинили всі інвестиції групи в Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Посприяла цьому й поступова незалежність місцевих операцій.

Утім остаточно ухвалити передачу контролю над російськими магазинами Leroy Merlin повинні відповідні органи в РФ.

"Протягом усього процесу пріоритетом ADEO є діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників", - наголосили в заяві.