Материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокуала роботу українського підрозділу
Співробітники українського Leroy Merlin пояснюють, що материнська компанія заблокувала їхню роботу в Україні через допомогу ЗСУ
Про це пише DOU з посиланням на свідчення працівників компанії.
За кілька тижнів після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну материнська компанія ADEO Group заблокувала комунікації співробітників "Леруа Мерлен Україна" – їх відрізали від усіх корпоративних меседжерів, внутрішніх робочих систем. Це заблокувало роботу української компанії та унеможливило виконання запитів не тільки клієнтів, але й волонтерів і ЗСУ.
ADEO Group пояснила це необхідністю захиститися від кібератак.
При цьому за пару тижнів до початку повномасштабної війни в Україні Leroy Merlin вивіз усіх французьких колег з української компанії нібито на нараду. Українським співробітникам достроково виплатили зарплату за березень, ще дві зарплати виплатили в якості допомоги.
"У день початку війни, нам оголосили, що магазини зачинені. Онлайн ще працював, ми приймали замовлення. До березня ми мали змогу під’єднуватись через VPN і виконувати свою роботу та надавали зарплату працівникам", – розповідає фахівець з підтримки ІТ-інфраструктури Олексій Литовченко "Леруа Мерлен Україна".
"Але з березня від нас відділилися. Згодом у нас відключився сайт", – додав він.
Нині менеджмент компанії майже не комунікує з українськими співробітниками. У той же час компанія оголосила, що не буде виходити з ринку Росії.
"Немає причин перестати бути корисними для мешканців в росії, яким необхідно щось відремонтувати, заізолювати, убезпечити, захистити, освітлити своє житло. Ми продаємо їм продукти першої необхідності. І це — наша відповідальність як роботодавців та як компаній, а також з погляду закону", – заявив у відеозверненні генеральний директор ADEO Group Філіп Зіммерманн.
В Україні компанія має 6 магазинів, у Росії - 112. Прибуток від російського ринку займає 20-28% від загального. ADEO Group володіє й іншими торговельними марками – Auchan та Decathlon, які теж залишилися на російському ринку.
Нагадаємо, хакери Anonymous зламали сайти Ашану, Leroy Merlin і Decathlon.
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