"Путін продовжував би марширувати Європою": NYT розповіла, чому спікер Джонсон змінив думку щодо допомоги Україні

Про це повідомляє газета The New York Times.

Зазначається, що Майк Джонсон зустрічався в Овальному кабінеті з американськими високопосадовцями, щоб обговорити секретні дані розвідки. Він неодноразово бачився з різними групами республіканців та розглядав ставлення їхніх виборців до фінансування України.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зараз є критично важливим", - заявив спікер минулого тижня.

Крім цього, Джонсон пояснив свою зміну частково брифінгами розвідки, які він отримав, що є разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента США Дональда Трампа до розвідувального співтовариства.

"Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, далі він може поїхати в Прибалтику. Я думаю, що він може посваритися з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО", - вважає Джонсон.

Також Джонсон був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським та іншими про масштаби страждань, які російські війська завдали Україні.