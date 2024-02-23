"Путін сильно прорахувався": Байден виступив із заявою до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив нові санкції проти РФ
У п'ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден зробив заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив про нові санкції проти Росії
Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - сказав Байден.
За словами Байдена, американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Натомість якщо Путін "не заплатить ціну за смерть і руйнування, він продовжуватиме".
"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України й за смерть Олексія Навального", - сказав президент США.
Він наголосив, що ці санкції будуть спрямовані проти людей, які пов'язані з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та людей, які ухиляються від санкцій.
Санкції також стосуватимуться 100 організацій, які надають підтримку "російській військовій машині": "Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я наказав своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі".
- Того ж дня ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.22 Купівля 38.22Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе