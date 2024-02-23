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"Путін сильно прорахувався": Байден виступив із заявою до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив нові санкції проти РФ

23 лютого, 2024 п'ятниця
13:40
Світ Джо Байден

У п'ятницю, 23 лютого, президент США Джо Байден зробив заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив про нові санкції проти Росії

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Через два роки ми ще яскравіше бачимо те, що знали з першого дня: Путін сильно прорахувався", - сказав Байден.

За словами Байдена, американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Натомість якщо Путін "не заплатить ціну за смерть і руйнування, він продовжуватиме".

"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України й за смерть Олексія Навального", - сказав президент США.

Він наголосив, що ці санкції будуть спрямовані проти людей, які пов'язані з ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та людей, які ухиляються від санкцій.

Санкції також стосуватимуться 100 організацій, які надають підтримку "російській військовій машині": "Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я наказав своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі".

  • Того ж дня ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи запровадили щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, причетних до підриву суверенітету України.
Теги:
Україна
Джо Байден
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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