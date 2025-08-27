Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний в етері Еспресо.

"Я переконаний, що ніякої зустрічі двох чи трьохсторонньої в цьому році не буде. Навіть це не треба планувати. Всі ці зустрічі, роботу треба проводити, вона важлива з іншої причини. Але я тут повністю погоджуюся з сьогоднішнім матеріалом Wall Street Journal, що немає можливості, здатності в Дональда Трампа сформулювати відповідь це запитання. І тому очевидно, як робить висновок Wall Street Journal, треба готуватися до чогось більшого. Я розумію прекрасно, що сховали журналісти Wall Street Journal за словами "чогось більшого". Бо московський фюрер виношує набагато небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України. Процитую тут Йошку Фішера, який чітко каже: "Путін будує імперію. Російська імперія без України неможлива". І ось вам відповідь лежить на поверхні", - сказав він.

Роман Безсмертний зауважив, що використання дипломатичного процесу, яке відбувається зараз, це "дурачення голови" Дональду Трампу з боку Росії, не більше не менше.

"Якщо до, найближчі місяці Вашингтон не застосує силу, а це мається на увазі максимальну допомогу Україні і не включить санкції серйозні, які будуть суголосні з європейцями по відношенню до Росії, говорити про якусь зустріч навіть в наступному році ніякої можливості немає. Тобто уже очевидно, що Кремль взяв ситуацію на затягування. Зустріч в Алясці легалізувала московського фюрера в міжнародній політиці. Трамп вчинив дурницю. І зараз він пожинає наслідки цієї дурниці, цієї зустрічі, цієї легалізації московського фюрера. Це дуже небезпечна річ. За таких умов, очевидно, що Путін не піде ні на яку зустріч ні в трійці, ні у двійці. Він буде тягнути час, використовуючи цей час для ведення війни проти України і для підготовки війни проти НАТО і Європи", - додав дипломат.