Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань
Російський диктатор вніс до держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
Про це повідомляє "Радио Свобода".
Російський диктатор Володимир Путін вніс до держдуми законопроєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Після виходу з конвенції Росія більше не допускатиме міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті. Це пов'язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії.
Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з нього у 2022 році після 26 років членства.
Конвенцію щодо запобігання тортурам Москва підписала 1996 року. Через два роки вона набула чинності для Росії.
- МЗС України раніше наголошувало, що рішення Росії про вихід з Конвенції про заборону катувань лише остаточно ставить РФ у ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.
