Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань

Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань

Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
15:52
Світ Володимир Путін

Російський диктатор вніс до держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Зміст

Про це повідомляє "Радио Свобода".

Російський диктатор Володимир Путін вніс до держдуми законопроєкт про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Після виходу з конвенції Росія більше не допускатиме міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті. Це пов'язано з тим, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії.

Учасниками конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з нього у 2022 році після 26 років членства.

Конвенцію щодо запобігання тортурам Москва підписала 1996 року. Через два роки вона набула чинності для Росії.

  • МЗС України раніше наголошувало, що рішення Росії про вихід з Конвенції про заборону катувань лише остаточно ставить РФ у ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
тортури
злочини проти людяності
