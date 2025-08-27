"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням

Відповідну заяву Міністерство закордонних справ України оприлюднило у facebook.

МЗС України привертає увагу міжнародної спільноти до рішення уряду РФ ініціювати денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

"Цей крок фактично є зізнанням у злочині – системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить Росію в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнюють нулю", - наголосили в МЗС.

У відомстві уточнили, що на відміну від більшості інших міжнародних договорів у цій сфері, що покладаються переважно на декларації, звітність або періодичні огляди, Конвенція містить превентивний механізм як регулярних, так і раптових відвідувань місць несвободи Європейським комітетом із запобігання катуванням (ЄКЗК/СРТ) з метою безпосередньої перевірки умов утримання та поводження з людьми.

З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні Росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи, оскільки, як зазначають у МЗС, Росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права.

Росія формально залишається учасницею міжнародно-правового документа, оскільки процедурні положення Конвенції не передбачають примусового виключення держави-учасниці.

"Водночас Росія фактично руйнувала механізм Конвенції: не брала реальної участі у роботі ЄКЗК та не допускала на свою територію експертів Комітету для вивчення й документування ситуації з катуваннями.

Це вписується у ширшу практику РФ із блокування незалежного доступу, зокрема відмов у повному доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць несвободи, включно з місцями утримання військовополонених. Все це свідчить про те, що Росія планомірно "закриває" будь-які канали міжнародного контролю, намагається приховати від світу жахливу правду про створену в країні систему катівень, повертає собі славнозвісну репутацію "імперії тюрем", - стверджують у МЗС.

У міністерстві зазначили, що послідовний політичний, правовий та публічний тиск України у Раді Європи та інших міжнародних форматах, системне документування злочинів і мобілізація партнерів позбавили РФ можливості імітувати "співпрацю" з механізмами запобігання катуванням і призвели до формалізації прагнення уникати незалежного контролю.

"Країна, що використовує катування як невід’ємну складову своєї політики, не може бути стороною Конвенції, яка має об’єднувати правові держави. Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною. Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення до відповідальності та закликає міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань", - додали в МЗС.

