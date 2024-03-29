Путін зацікавлений у терактах проти росіян: ЦПД назвав причини

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда активно поширює меседжі щодо відновлення смертної кари після теракту у ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

У ЦПД вважають, що Кремль має на меті відвернути увагу суспільства від провалів Володимира Путіна, під приводом боротьби з тероризмом остаточно "закрутити гайки" у РФ, а також залякати пересічних росіян і українців на тимчасово окупованих територіях

"Насправді наявність смертної кари не є важливим чинником зменшення числа злочинів та не зменшує ризики терористичних атак. Путін зараз, навпаки, зацікавлений у терактах проти росіян, які можна використати для ескалації війни, зміцнення своєї влади та як підставу для посилення мобілізації", - пише Центр протидії дезінформації.