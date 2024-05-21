Радбез ООН відхилила висунутий РФ проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі
У вівторок, 21 травня, Рада Безпеки ООН російський відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, який напередодні заветувала Росія
Про це інформує кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.
Заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд звинуватив Росію в лицемірстві. За його словами, Кремль "намагається відвернути увагу світової спільноти від розробки нового супутника з ядерним зарядом".
"Ми чули, як Володимир Путін публічно заявив, що РФ не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія б не наклала вето на резолюцію", - сказав Вуд.
Він також підкреслив, що протягом останніх кількох тижнів Росія намагалася відвернути увагу від своїх небезпечних зусиль з виведення ядерної зброї на орбіту.
Посадовець нагадав, що 16 травня Росія запустила супутник, який США вважають "імовірною протикосмічною зброєю, що може бути здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".
За російський проєкт проголосувало сім держав (Росія, Алжир, Еквадор, Китай, Гаяна, Мозамбік, Сьєрра-Леоне), проти – теж сім (Франція, Японія, Мальта, Південна Корея, Словенія, Велика Британія США), утрималася Швейцарія.
- 24 квітня Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.
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