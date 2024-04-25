Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час, як Китай утримався, а Росія наклала вето.

Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, "це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось".

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі".