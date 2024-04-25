Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі

Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі

25 квітня, 2024 четвер
03:44
Світ

24 квітня Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час, як Китай утримався, а Росія наклала вето.

Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, "це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось".

Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі".

  • 15 лютого голова комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
  • Росія намагається розробити ядерну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
  • 20 лютого Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі.

Теги:
Росія
Японія
ядерна зброя
Радбез ООН
США
Читайте також:
в Одесі затримали агента ФСБ
24 квітня, 2024 середа
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
Севастополь. Крим
22 квітня, 2024 понедiлок
ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
04:40
соцмережа Х (Твіттер)
Соцмережа X запускає спеціальний TV додаток для відео
04:12
Танкер для доставки СПГ
Німеччина пропонує ввести ембарго на імпорт СПГ з РФ до Євросоюзу
03:16
Russia Today
У RT витратили рекордні 27,5 млрд рублів на пропаганду і суттєво збільшують штат
02:48
TikTok
 Байден підписав закон, який може змусити материнську компанію продати TikTok у США
02:20
КПП "Рафах"
Ізраїль готовий почати штурм Рафаха. США стурбовані гуманітарними наслідками, — Reuters
01:52
куріння
У Турині ввели обмеження на куріння у людних місцях на вулиці
01:24
Придністров'я
Молдова зупинила експорт у РФ товарів на ВПК із заводів Придністров'я, - ЗМІ
01:04
Оновлено
ID-картка, паспорт
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
00:56
Еммануель Макрон
 Макрон не підтримує переобрання фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії, - Bloomberg
00:28
польща україна , біженці
Польща готова сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних, - міністр Косіняк-Камиш
00:26
криптовалюта
Засновника криптовалютної біржі Binance Чжао можуть ув'язнити на три роки
2024, середа
24 квітня
23:48
Олег Верняєв
Олег Верняєв здобув срібло в багатоборстві чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
23:29
Оновлено
HIMARS з ATACMS
У Білому домі впевнені, що Україна виконуватиме зобов’язання щодо ATACMS
23:14
Євгенія Гуцул
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
23:11
комендантська година, Великдень
Комендантську годину в Києві на Великдень не скасовуватимуть
22:44
Дмитро Пєсков
"У Херсоні ЗСУ поводяться, як загарбники, а не як захисники": російські фейки та маніпуляцій за 24 квітня
22:33
Ексклюзив
Паспортний сервіс
"Точно не змусить чоловіків повертатися": політолог Розумний про заборону видачі документів українцям за кордоном
22:28
зруйнована телевежа Харків
У Харкові відновили телемовлення після удару РФ по телевежі 22 квітня
22:26
Оновлено
Тимур Іванов, Володимир Путін та Сергій Шойгу (зліва - направо)
РосЗМІ повідомили, що Шойгу відсторонив з посади свого заступника, заарештованого начебто через хабарництво
21:57
У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників
21:40
книжка вогонь знищення
Окупанти почали нові зачистки бібліотек у Криму, - Спротив
21:33
Оновлено
США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі
21:24
Ексклюзив
росія - китай
Дипломат Хара пояснив, чому Китаю вигідна слабка Росія як партнерка
21:13
VivaTech 2024: 14 стартапів представлять Україну на технологічній конференції у Франції
20:22
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
США можуть відправляти допомогу Україні на $1 млрд щомісяця. Колонка Сергія Згурця
20:08
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбулось 84 боєзіткнення, Сили оборони відбили 65 атак і збили ракету Х-59
20:04
OPINION
Володимир Ар'єв
Консульства і ухилянти: чи має влада право на помилку?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 791-го дня війни: запасний Patriot для України від армії США, Сили ППО збили новітню російську ракету Х-69
19:48
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Коаліція дронів для України зібрала майже €500 млн, - міноборони Латвії
19:45
світло
Міненерго пояснило українцям, як споживати електрику, щоб енергосистема залишалася стабільною
19:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
Ми маємо бути демократичними не на словах, а на ділі, - нардеп Княжицький про "Єдині новини"
19:07
Ексклюзив
Львівські десантники під Бахмутом зупинили ворожий наступ і знищити бронетехніку РФ
ФАБи, FPV, нічні штурми: військовий ЗСУ Фірсов розповів про тактику ворога та особливості застосування ним дронів
19:04
Володимир Зеленський
Росія має план зі зриву Саміту миру, - Зеленський
19:04
Пентагон
США оголосили пакет військової допомоги Україні на $1 млрд: що в ньому
19:04
Катажина Котинська
Премія Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу: лауреатка переклала книгу Забужко
19:00
Огляд
крилата ракета Х-101
Подвійна загроза: що таке модернізовані ракети Х-101 і чим вони небезпечні
18:44
Верховна Рада
Заволодіння держземлею на 291 млн грн: до Ради внесли проєкт постанови про звільнення Сольського
18:38
Анонс
Виставка Ольги Погрібної-Кох
У Львові відкривається виставковий проєкт Ольги Погрібної-Кох “Пісня Пісень”
18:20
Євроcoюз ЄС
В ЄС відреагували на рішення України про припинення видачі документів українцям за кордоном
18:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому затримання заступника Шойгу невигідне Україні?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV