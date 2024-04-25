Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН про недопущення гонки озброєнь у космосі
24 квітня Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів "за", в той час, як Китай утримався, а Росія наклала вето.
Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, "це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось".
Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов'язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави "активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі".
- 15 лютого голова комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- Росія намагається розробити ядерну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- 20 лютого Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.4 Купівля 39.4Продаж 39.85
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе