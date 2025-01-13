Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених

Про це повідомив міністр закордонних справ України Сергій Сибіга.

Зазначається, що засідання відбудеться за формулою "Арріа".

"Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики, щоб привертати увагу до наших людей в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення", - наголосив Сибіга.