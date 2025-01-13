Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених
У понеділок, 13 січня, за ініціативи України в Раді Безпеки ООН відбудеться засідання на тему злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних осіб
Про це повідомив міністр закордонних справ України Сергій Сибіга.
Зазначається, що засідання відбудеться за формулою "Арріа".
"Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики, щоб привертати увагу до наших людей в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення", - наголосив Сибіга.
- Ще 21 грудня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернув увагу на те, що Росія принаймні 18 разів завдавала ракетних ударів Україні перед тим, як скликала засідання Ради безпеки ООН.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.25 Купівля 42.25Продаж 42.95
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе