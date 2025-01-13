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Радбез ООН за ініціативи України проведе засідання щодо злочинів РФ проти полонених

Світлана Кравченко
13 січня, 2025 понедiлок
12:15
Світ Радбез ООН

У понеділок, 13 січня, за ініціативи України в Раді Безпеки ООН відбудеться засідання на тему злочинів Росії проти українських військовополонених та цивільних осіб

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ України Сергій Сибіга.

Зазначається, що засідання відбудеться за формулою "Арріа".

"Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики, щоб привертати увагу до наших людей в російському полоні, захищати їхні права та вимагати їхнього звільнення", - наголосив Сибіга.

  • Ще 21 грудня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернув увагу на те, що Росія принаймні 18 разів завдавала ракетних ударів Україні перед тим, як скликала засідання Ради безпеки ООН.
Теги:
Новини
Україна
ООН
МЗС України
Рада безпеки ООН
полонені
злочини проти людяності
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
Андрій Сибіга
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