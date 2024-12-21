Росіяни 18 разів масовано атакували Україну перед скликанням Радбезу ООН, - Кислиця

Про це пише Укрінформ.

"Ми вже звертали увагу Ради на чітку кореляцію між часом російських атак на цивільну інфраструктуру України та ініційованими РФ засіданнями Радбезу, як сьогодні. Ця кореляція мала місце щонайменше у 18 випадках",- наголосив Кислиця.

Він навів конкретні дати - засідань за ініціативи Кремля та російських ракетних ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі України. Цей перелік охоплює період від 11 квітня до 20 грудня 2024 року.

Кислиця нагадав, що напередодні Путін закликав до "високотехнологічної дуелі" між Росією та західними країнами. Мовляв, РФ завдасть удару по українській столиці балістичними ракетами середньої дальності, а західні системи ПРО намагатимуться її захистити.

"Очевидно, навіть представник Путіна в ООН сьогодні вирішив не згадувати про цю божевільну ідею, бо розуміє, що їй більше місце в психіатричній лікарні, ніж у Радбезі", - зауважив український дипломат.

Він підкреслив, що Україна ніколи не прагнула війни та більше, ніж будь-яка інша країна, хоче її закінчення.

"Щоб змусити Росію припинити агресію, потрібна потужна та ефективна міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи всеосяжного, справедливого й тривалого миру на основі Формули миру та Статуту ООН", - вказав постпред України в ООН.



Кислиця звернувся із закликом до Ради безпеки ООН зосередитися на усуненні загроз з боку агресивного неоімперіалізму Росії та забезпечити притягнення воєнних злочинців до відповідальності.