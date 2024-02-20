Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN

Про це повідомляє CNN.

У виданні зазначили, що це перше публічне підтвердження використання Північною Кореєю іноземних технологій у своїй ракетній програмі.

Британська дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR) провела дослідження 290 компонентів із залишків північнокорейської балістичної ракети, знайдених у Харкові в січні, і встановила, що 75% компонентів були розроблені та продані компаніями, зареєстрованими в США.

Згідно з висновками дослідників, ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, і 9% - з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Однак в останньому звіті CAR не вказано перелік конкретних компаній, які виробляли компоненти, оскільки немає доказів того, що фірми навмисно відправляли деталі до Північної Кореї.

Ймовірно, що компоненти потрапляли в нецільове використання під час продажу компаніями різним міжнародним дистриб'юторам у величезному глобальному ланцюгу постачань.

Результати дослідження також свідчать про те, що Північна Корея була здатна швидко виготовити ракету і доставити її до Росії.

Деталі, які досліджували вчені, були виготовлені в період між 2021 і 2023 роками. Ґрунтуючись на цих датах виробництва, дослідники стверджують, що ракета "не могла бути зібрана до березня 2023 року" і вже в січні 2024-го була використана Росією в Україні.

Результати дослідження вказують на те, що Північна Корея "розробила потужну мережу закупівель, здатну непомітно обходити санкційні режими, які діють вже майже два десятиліття", - йдеться у звіті CAR.

Дослідники з CAR стверджують, що вивчення північнокорейської ракети "свідчить про те, що Північна Корея здатна виробляти сучасну зброю, інтегруючи компоненти, вироблені ще у 2023 році, попри санкції Ради Безпеки ООН, що діють з 2006 року, які забороняють виробництво балістичних ракет у Північній Кореї".