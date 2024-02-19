Росія запустила на схід і південь України "шахеди" ввечері 19 лютого
Ввечері 19 лютого у східних і південних областях України була оголошена повітряна тривога. Росія запустила "шахеди" на схід України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Станом на 21:08 загрозу ударних БПЛА було оголошено у Донецькій та Харківській областях.
ПС заявили, що БПЛА рухаються на межі областей у Барвінківський район північно-західним курсом.
Пізніше "шахеди" вже були в південній частині Харківської області, рухались західним/північно-західним курсом.
О 21:41 загрозу ударних БПЛА оголосили у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Шахеди" на півдні Харківської області станом на 22:18 взяли західний курс, а також з Харківської області у північній частині Дніпропетровщини південно-західним курсом.
Згодом нові групи безпілотників ПС зафіксували у північній частині Херсонської області та рух БПЛА у напрямку Миколаївщини західним курсом.
О 22:53 ПС повідомили про декілька нових груп "шахедів", зокрема із Запорізької області у Дніпропетровську північним курсом. Також з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини північним курсом й у Миколаївській області у напрямку Кіровоградщини.
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