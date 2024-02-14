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Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року

14 лютого, 2024 середа
00:56
Світ

З липня минулого року агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти на суму близько $10 млрд, у тому числі на ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірчі Джоане, передає пресслужба Альянсу.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зустрів єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона у штаб-квартирі НАТО й наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для вирішення спільних пріоритетів, зокрема збільшення оборонного виробництва та забезпечення довгострокової підтримки України.

Бретон поінформував про засідання Північноатлантичної ради під головуванням заступника генсека Мірчі Джоане, який підкреслив, що НАТО впроваджує План дій оборонного виробництва, який лідери погодили у Вільнюсі, щоб прискорити спільні закупівлі, збільшити виробничі потужності та покращити взаємосумісність.

"Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України, абсолютно необхідно, як для України, так і для євроатлантичної безпеки, щоб ми збільшили наше оборонне виробництво та відродили нашу оборонну промисловість", – сказав Джоане.

Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти на суму близько $10 млрд, у тому числі на ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси.

"Союзники мають єдиний набір сил. Отже, нам потрібно забезпечити комплементарний підхід до питань оборонної промисловості, який поважає повноваження НАТО, наприклад, у встановленні стандартів, і не створює бар’єрів між союзниками", - додав він.

  • Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік, і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу самостійно.
Теги:
Україна
ЄС
зброя
Війна з Росією
НАТО
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