"Реалізувати ідею створення двох держав": міжнародник Семиволос про вирішення питання з палестинцями у Газі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вийти з цієї ситуації дуже просто, тобто просто, звісно, на словах, насправді для цього потрібна добра воля сторін. Все-таки врешті-решт, реалізувати ідею to stay solution. Тобто створення двох держав. Ця ідея була як мінімум закладена в основу всіх міжнародних угод і була частиною стратегії відновлення або встановлення дипломатичних відносин арабських країн з Ізраїлем. Кожного разу, як мінімум, коли та чи інша арабська країна укладала угоди з ізраїльтянами, то палестинське питання там обговорювалося окремо і було зафіксовано. Як з йорданцями, так і з єгиптянами, як мінімум ці дві країни, які мають сталі відносини з Ізраїлем. І відповідно це не можна просто брати, ігнорувати і зробити вигляд, що цього всього немає", - сказав він.

Ігор Семиволос зауважив, що мова йде про палестинську землю, а не ізраїльську, тому там мають жити палестинці.

"До того ж іншого, це палестинська земля. Це не ізраїльська земля, це не територія Ізраїлю. І відповідно на цій землі мають жити палестинці. Альтернативний план, яким би він там не був, дехто стверджує, що його немає, але як мінімум єгиптяни зараз готують цей альтернативний план, який передбачає в тому числі і відновлення Гази без виселення палестинців. За допомогою грошей країн Перської затоки, і заяви представників країн, які мають гроші, тобто Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару та інших, свідчать про те, що вони готові до такого плану, до такого кроку. І на цьому етапі, власне, вже можна буде говорити про заміну влади у Газі. Бо той, хто буде розподіляти ресурси і буде владою, це також треба розуміти, саме ці люди будуть владою. Поки що там розподіляє ресурси ХАМАС", - вважає він.