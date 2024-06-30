"Реальний ризик": у Британії висловили занепокоєння ймовірним втручанням Росії у вибори
Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден серйозно занепокоєний повідомленням про ймовірну російську кампанію впливу на британські вибори, що заплановані на липень
Про це пише The Sunday Times.
Зокрема, Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.
Канал розшукав у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків. Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, адже встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.
Як каже заступник британського прем’єра, це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається демократія в цьому нестабільному світі".
"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", - підкреслив Дауден.
Напередодні глава правлячої консервативної партії Великої Британії Річард Холден направив секретареві кабінету міністрів та голові державної цивільної служби Саймону Кейсу та раднику прем'єра з національної безпеки Тіму Берроу листи з вимогою провести розслідування у зв'язку з інформацією про можливий вплив Росії на британські вибори.
Фарадж викликав хвилю критики минулого тижня після того, як заявив, що розширення НАТО та Європейського Союзу "спровокувало вторгнення Москви в Україну".
- Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив проведення дострокових виборів до парламенту, що відбудуться 4 липня.
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