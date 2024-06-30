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"Реальний ризик": у Британії висловили занепокоєння ймовірним втручанням Росії у вибори

30 червня, 2024 неділя
10:31
Світ

Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден серйозно занепокоєний повідомленням про ймовірну російську кампанію впливу на британські вибори, що заплановані на липень

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Про це пише The Sunday Times.

Зокрема, Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.

Канал розшукав у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків. Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, адже встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки. 

Як каже заступник британського прем’єра, це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається демократія в цьому нестабільному світі".

"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", - підкреслив Дауден.

Напередодні глава правлячої консервативної партії Великої Британії Річард Холден направив секретареві кабінету міністрів та голові державної цивільної служби Саймону Кейсу та раднику прем'єра з національної безпеки Тіму Берроу листи з вимогою провести розслідування у зв'язку з інформацією про можливий вплив Росії на британські вибори.

Фарадж викликав хвилю критики минулого тижня після того, як заявив, що розширення НАТО та Європейського Союзу "спровокувало вторгнення Москви в Україну".

  • Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив проведення дострокових виборів до парламенту, що відбудуться 4 липня.
Теги:
Росія
вибори
політика
Велика Британiя
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