"Реальний ризик": у Британії висловили занепокоєння ймовірним втручанням Росії у вибори

Про це пише The Sunday Times.

Зокрема, Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив імовірну операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.

Канал розшукав у Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків. Адміністратори цих сторінок, які позиціюються як британські, переважно перебувають у Нігерії. Це має важливе значення, адже встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

Як каже заступник британського прем’єра, це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається демократія в цьому нестабільному світі".

"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", - підкреслив Дауден.

Напередодні глава правлячої консервативної партії Великої Британії Річард Холден направив секретареві кабінету міністрів та голові державної цивільної служби Саймону Кейсу та раднику прем'єра з національної безпеки Тіму Берроу листи з вимогою провести розслідування у зв'язку з інформацією про можливий вплив Росії на британські вибори.

Фарадж викликав хвилю критики минулого тижня після того, як заявив, що розширення НАТО та Європейського Союзу "спровокувало вторгнення Москви в Україну".