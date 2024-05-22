Сунак оголосив, що 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори

Про це він повідомив під час екстреного звернення на Даунінг-стріт, передає "Європейська правда".

Сунак зазначив, що в середу мав зустріч із королем Чарльзом III, на якій попросив про розпуск парламенту. Це - формальна процедура, яка необхідна для дострокових виборів.

"Король задовольнив це прохання", – заявив прем’єр, анонсувавши проведення виборів до палати громад 4 липня.