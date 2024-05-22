Сунак оголосив, що 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив проведення дострокових виборів до парламенту, що відбудуться 4 липня
Про це він повідомив під час екстреного звернення на Даунінг-стріт, передає "Європейська правда".
Сунак зазначив, що в середу мав зустріч із королем Чарльзом III, на якій попросив про розпуск парламенту. Це - формальна процедура, яка необхідна для дострокових виборів.
"Король задовольнив це прохання", – заявив прем’єр, анонсувавши проведення виборів до палати громад 4 липня.
- 6 травня ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака.
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