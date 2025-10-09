Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий

Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий

Вікторія Литвин
9 жовтня, 2025 четвер
15:46
Світ ракети США, зброя

Тимчасові бюджетні труднощі у США не вплинули на обсяги військової допомоги Україні. Усі поточні угоди з підтримки нашої держави є дійсними

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка "Eспресо" Наталя Стареправо.

У Міністерстві закордонних справ запевнили, що всі програми підтримки тривають у звичному режимі, а жодного призупинення чи затримки постачань не відбувалося.

Українська сторона постійно моніторить питання допомоги й підтримує прямий контакт із американськими дипломатами та відповідальними структурами у Вашингтоні. 

За даними МЗС, робота над угодою про співпрацю в галузі дронів, а також інші безпекові домовленості між Україною та США продовжуються без змін.

Дипломати також наголосили, що фінансування української армії є не лише підтримкою України, а й внеском у безпеку всього європейського континенту. Українські військові сьогодні стримують російську агресію, яка становить загрозу не лише для України, але й для всієї Європи.

  • Нагадаємо, що від 7 жовтня уряд США увійшов у другий тиждень часткового припинення роботи, після того, як сенат не зміг ухвалити жоден із двох конкуруючих законопроєктів щодо відновлення фінансування федеральних установ.
Теги:
Новини
політика
МЗС України
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:49
Генштаб, фронт
На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
10:37
Зеленський, путін
"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
10:35
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт побила світовий рекорд, продавши 3,5 млн платівок нового альбому за 5 днів
10:19
Ексклюзив
"Очікуємо, що темпи ворога, принаймні до кінця осені, будуть незмінні": заступник командира 3-ї ОШБр Фокін з Харківського напрямку
10:17
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 9 жовтня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:04
БПЛА, шахед, дрон
Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів
10:01
OPINION
Tomahawk для України. Трамп думає про ринок для свого ВПК
09:35
Анонс
Вірджил ван Дейк, збірна Нідерландів
Відбір на ЧС-2026: розклад матчів і трансляцій 9 жовтня
09:35
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова розповіла про можливості для професійної адаптації ветеранів і ветеранок
09:19
Бельгія
Премʼєр Бельгії закликав до угоди про розподіл ризиків з ЄС через використання заморожених російських активів
08:50
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Цього року я значно оптимістичніший щодо проходження зими, - експерт з енергетики Закревський
08:44
Оновлено
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV