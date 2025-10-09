Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий

Про це повідомляє кореспондентка "Eспресо" Наталя Стареправо.



У Міністерстві закордонних справ запевнили, що всі програми підтримки тривають у звичному режимі, а жодного призупинення чи затримки постачань не відбувалося.

Українська сторона постійно моніторить питання допомоги й підтримує прямий контакт із американськими дипломатами та відповідальними структурами у Вашингтоні.



За даними МЗС, робота над угодою про співпрацю в галузі дронів, а також інші безпекові домовленості між Україною та США продовжуються без змін.

Дипломати також наголосили, що фінансування української армії є не лише підтримкою України, а й внеском у безпеку всього європейського континенту. Українські військові сьогодні стримують російську агресію, яка становить загрозу не лише для України, але й для всієї Європи.