Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
Тимчасові бюджетні труднощі у США не вплинули на обсяги військової допомоги Україні. Усі поточні угоди з підтримки нашої держави є дійсними
Про це повідомляє кореспондентка "Eспресо" Наталя Стареправо.
У Міністерстві закордонних справ запевнили, що всі програми підтримки тривають у звичному режимі, а жодного призупинення чи затримки постачань не відбувалося.
Українська сторона постійно моніторить питання допомоги й підтримує прямий контакт із американськими дипломатами та відповідальними структурами у Вашингтоні.
За даними МЗС, робота над угодою про співпрацю в галузі дронів, а також інші безпекові домовленості між Україною та США продовжуються без змін.
Дипломати також наголосили, що фінансування української армії є не лише підтримкою України, а й внеском у безпеку всього європейського континенту. Українські військові сьогодні стримують російську агресію, яка становить загрозу не лише для України, але й для всієї Європи.
- Нагадаємо, що від 7 жовтня уряд США увійшов у другий тиждень часткового припинення роботи, після того, як сенат не зміг ухвалити жоден із двох конкуруючих законопроєктів щодо відновлення фінансування федеральних установ.
