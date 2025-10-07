Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду

Про це пише The Guardian.

П'яте голосування в Сенаті щодо республіканського законопроєкту, який мав би відновити роботу уряду, завершилося з результатом 52 проти 42 голосів. Це значно нижче необхідних 60 голосів для його ухвалення.

Своєю чергою, пропозиція демократів була відхилена голосуванням за партійною лінією з результатом 50 проти 45.

Через брак фінансування багато державних агентств і відомств залишаються зачиненими, а тисячі держслужбовців відправлені у вимушену відпустку. Адміністрація президента Дональда Трампа попередила, що готова до подальших скорочень федерального персоналу.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що без двопартійної домовленості уряд не зможе відновити роботу.

"Після п'яти невдалих голосувань республіканці повинні зрозуміти, що вони не можуть рухатися вперед, якщо ми не дійдемо двопартійної згоди щодо вирішення кризи в галузі охорони здоров'я", - зазначив він.

Демократи наполягають, що будь-який законопроєкт має включати поступки у сфері охорони здоров’я, зокрема продовження податкових пільг для застрахованих за законом про доступне медичне обслуговування (ACA).

Попри жорстку позицію республіканців, Трамп допустив можливість переговорів із демократами. Виступаючи в Овальному кабінеті, він заявив, що готовий обговорювати фінансування субсидій ACA.

"Зараз ми ведемо переговори з демократами, які можуть привести до дуже хороших результатів, – заявив Трамп. - І я говорю про хороші результати в галузі охорони здоров'я",