Республіканка висунула експрезидента США Трампа на Нобелівську премію: за що
Член Республіканської партії Клаудія Тенні висунула колишнього президента Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за Угоду Авраама 2020 року
Про це повідомляє Fox News.
Тенні наголосила, що Трамп зіграв важливу роль у сприянні укладенню перших нових мирних угод на Близькому Сході за майже 30 років, згадуючи Ізраїльсько-еміратський мирний договір 2020 року.
"Десятиліттями бюрократи, "професіонали" зовнішньої політики та міжнародні організації наполягали на тому, що додаткові мирні угоди на Близькому Сході неможливі без вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - сказала вона.
За її словами, Трамп довів, що це не так.
"Для мене велика честь висунути кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, і я прагну, щоб він отримав визнання, на яке він заслуговує", - додала представниця Республіканської партії.
Зазначається, що Трамп кілька разів був номінований на премію за Угоду Авраама, але так і не отримав нагороду.
Довідково. Ізраїльсько-еміратський мирний договір або Угода Авраама була укладена у 2020 році Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які домовилися про "нормалізацію відносин між країнами".
- Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що НАТО допоможе США, якщо на країну буде здійснено напад, та розкритикував кількість допомоги Україні.
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