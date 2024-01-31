Республіканка висунула експрезидента США Трампа на Нобелівську премію: за що

Про це повідомляє Fox News.

Тенні наголосила, що Трамп зіграв важливу роль у сприянні укладенню перших нових мирних угод на Близькому Сході за майже 30 років, згадуючи Ізраїльсько-еміратський мирний договір 2020 року.

"Десятиліттями бюрократи, "професіонали" зовнішньої політики та міжнародні організації наполягали на тому, що додаткові мирні угоди на Близькому Сході неможливі без вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", - сказала вона.

За її словами, Трамп довів, що це не так.

"Для мене велика честь висунути кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, і я прагну, щоб він отримав визнання, на яке він заслуговує", - додала представниця Республіканської партії.

Зазначається, що Трамп кілька разів був номінований на премію за Угоду Авраама, але так і не отримав нагороду.

Довідково. Ізраїльсько-еміратський мирний договір або Угода Авраама була укладена у 2020 році Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами, які домовилися про "нормалізацію відносин між країнами".