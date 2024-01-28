Я не вірю, що якщо нападуть на Америку, НАТО прийде нам на допомогу, - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що НАТО допоможе США, якщо на країну буде здійснено напад, та розкритикував кількість допомоги Україні
Про це повідомляє Huffpost.
У суботу, 27 січня, на мітингу в Лас-Вегасі експрезидент розкритикував зусилля Джо Байдена щодо двопартійної угоди з Сенатом про безпеку кордонів, яка пов'язана з допомогою Україні, заявивши, що вона спрямована на "продовження вторгнення в США і відправлення мільярдів доларів" в інші країни.
Він також заявив, що США надали Україні "понад 200 мільярдів доларів", тоді як європейські країни "мають отримати 20 мільярдів доларів", ігноруючи факти, що допомога Україні надається з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.
"Ми витрачаємо - ми платимо за НАТО, а отримуємо від нього не так вже й багато", - підкреслив Трамп.
Зокрема, раніше лідер Республіканської партії назвав НАТО "застарілим" і закликав завершити "процес" переоцінки мети та місії НАТО.
"І знаєте, мені неприємно говорити вам це про НАТО - якби нам коли-небудь знадобилася їхня допомога, скажімо, на нас напали, я не вірю, що вони прийшли б. Я не вірю. Не вірю. Я знаю цих людей. Я знаю їх. Я можу назвати вам країну за країною, хто був би там - але я не вірю, що вони були б там".
Журналіст Аарон Рупар, який поділився відеозаписом виступу Трампа, зазначив, що НАТО вперше послалося на статтю 5 свого основоположного договору після терактів 11 вересня. Стаття описує "збройний напад на одного" члена Альянсу як напад на всіх.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столентберг заявив, що США залишаться членом Альянсу, незалежно від результатів майбутніх виборів президента Штатів й погрози кандидата на цю посаду Дональда Трампа покинути НАТО.
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