Столтенберг оцінив ризик виходу США з НАТО у разі президентства Трампа

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.

"США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Це те, чого немає у Китаю і Росії - це робить США безпечнішими і сильнішими", - зазначив Столтенберг.

Зазначається, що коментарі генсека НАТО прозвучали на тлі занепокоєння офіційних осіб Альянсу, особливо в Європі, щодо того, що Трамп може повернутися до Білого дому.

Колишній президент пригрозив США вийти з Північноатлантичного альянсу.

"Це залишило б Європу самостійно захищатися вторгненням Росії в Україну біля її кордонів у той час, коли регіон намагається наростити свою оборонну промисловість", - наголошують у Bloomberg.