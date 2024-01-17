Столтенберг оцінив ризик виходу США з НАТО у разі президентства Трампа
Генеральний секретар НАТО Єнс Столентберг заявив, що США залишаться членом Альянсу, незалежно від результатів майбутніх виборів президента Штатів й погрози кандидата на цю посаду Дональда Трампа покинути НАТО
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV.
"США залишаться вірним і важливим союзником, тому що в інтересах безпеки Сполучених Штатів мати понад 30 друзів і союзників. Це те, чого немає у Китаю і Росії - це робить США безпечнішими і сильнішими", - зазначив Столтенберг.
Зазначається, що коментарі генсека НАТО прозвучали на тлі занепокоєння офіційних осіб Альянсу, особливо в Європі, щодо того, що Трамп може повернутися до Білого дому.
Колишній президент пригрозив США вийти з Північноатлантичного альянсу.
"Це залишило б Європу самостійно захищатися вторгненням Росії в Україну біля її кордонів у той час, коли регіон намагається наростити свою оборонну промисловість", - наголошують у Bloomberg.
- Напередодні Трамп заявив, що НАТО "мертве" і пообіцяв вийти з Альянсу.у разі свого повернення на посаду очільника Білого дому.
- Також раніше ще один кандидат від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив про те, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО. Згодом він оголосив про вихід з передвиборчих перегонів і заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа.
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