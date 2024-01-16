Вибори у США: після праймериз в Айові республіканець Рамасвамі знявся на користь Трампа

Про це пише Bloomberg.

"Як я казав із самого початку, у цих перегонах є два кандидати, які претендують на посаду очільника США, і я подзвонив Дональду Трампу, щоб повідомити йому це. У майбутньому він матиме мою повну підтримку", - сказав Рамасвамі своїм прихильникам.

Зазначається, що республіканець намагався піднятися в рейтингу державних і національних опитувань, відстаючи від губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який фінішував другим, і колишнього посла в ООН Ніккі Гейлі, яка посіла третє місце.

Після рішення про вихід з праймериз Рамасвамі заявив про підтримку Трампа на майбутніх президентських виборах.

Bloomberg зазначає, що тепер республіканець може отримати посаду в адміністрації Трампа, якщо той усе ж таки стане президентом США.