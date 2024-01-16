Вибори у США: після праймериз в Айові республіканець Рамасвамі знявся на користь Трампа
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі у понеділок, 15 січня, оголосив про вихід з передвиборчих перегонів і заявив, що підтримає експрезидента Дональда Трампа
Про це пише Bloomberg.
"Як я казав із самого початку, у цих перегонах є два кандидати, які претендують на посаду очільника США, і я подзвонив Дональду Трампу, щоб повідомити йому це. У майбутньому він матиме мою повну підтримку", - сказав Рамасвамі своїм прихильникам.
Зазначається, що республіканець намагався піднятися в рейтингу державних і національних опитувань, відстаючи від губернатора Флориди Рона ДеСантіса, який фінішував другим, і колишнього посла в ООН Ніккі Гейлі, яка посіла третє місце.
Після рішення про вихід з праймериз Рамасвамі заявив про підтримку Трампа на майбутніх президентських виборах.
Bloomberg зазначає, що тепер республіканець може отримати посаду в адміністрації Трампа, якщо той усе ж таки стане президентом США.
- Напередодні кандидат від Республіканської партії Рамасвамі під час дебатів назвав президента України Володимира Зеленського нацистом. Також він заявив про те, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО.
- 16 січня стало відомо, що, за результатами попередніх підрахунків голосів та опитувань, Дональд Трамп став лідером республіканських кокусів у штаті Айова, де відбулися перші голосування з обрання єдиного кандидата від Республіканської партії на виборах президента США.
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