Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Зеленського нацистом
Один з кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі під час дебатів назвав президента України Володимира Зеленського нацистом
Про це пише The Hill.
"Україна не є зразком демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Він об’єднав усі медіа в одне державне телебачення. Це недемократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. Це прославляло нациста у своїх лавах - коміка в штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський, - робив це у своїх лавах. Це недемократично", - сказав Рамасвамі.
Зазначається, що пізніше його кампанія намагалася пояснити та виправдати його слова. Представники Рамасвамі заявили, що кандидат не мав наміру посилатися на Зеленського.
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