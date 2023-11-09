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Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Зеленського нацистом

9 листопада, 2023 четвер
10:11
Світ На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема

Один з кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі під час дебатів назвав президента України Володимира Зеленського нацистом

Про це пише The Hill.

"Україна не є зразком демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Він об’єднав усі медіа в одне державне телебачення. Це недемократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. Це прославляло нациста у своїх лавах - коміка в штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський, - робив це у своїх лавах. Це недемократично", - сказав Рамасвамі.

Зазначається, що пізніше його кампанія намагалася пояснити та виправдати його слова. Представники Рамасвамі заявили, що кандидат не мав наміру посилатися на Зеленського.

  • 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
  • Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палати представників наполягає на окремих законопроєктах.
  • 2 листопада палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд
Україна
Володимир Зеленський
республіканці
США
Світ про Україну
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