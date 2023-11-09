Кандидат у президенти США від Республіканської партії назвав Зеленського нацистом

Про це пише The Hill.

"Україна не є зразком демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Він об’єднав усі медіа в одне державне телебачення. Це недемократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це недемократично. Це прославляло нациста у своїх лавах - коміка в штанах-карго, чоловіка, на ім'я Зеленський, - робив це у своїх лавах. Це недемократично", - сказав Рамасвамі.

Зазначається, що пізніше його кампанія намагалася пояснити та виправдати його слова. Представники Рамасвамі заявили, що кандидат не мав наміру посилатися на Зеленського.