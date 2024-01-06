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Кандидат у президенти США Рамасвамі заявив, що планує вивести країну з НАТО, - Politico

6 січня, 2024 субота
12:36
Світ На фото: республіканець Вівек Рамасвамі виконав пісню Емінема

Один із кандидатів від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив про те, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела знайомі з коментарями Рамасвамі.

У виданні зазначають, що якщо Рамасвамі або хтось, хто поділяє його загальний світогляд, наприклад, експрезидент Дональд Трамп, переможе на виборах, то це може стати кінцем членству США в НАТО.

У жовтні минулого року Рамасвамі заявив, що ідея виходу США з НАТО є "розумною", але не підтримав її відкрито, оскільки такий крок ослабив би Альянс і поставив би під загрозу здатність НАТО служити надійною силою стримування Росії. 

Зокрема, це могло б призвести до найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття.

Прессекретар передвиборчої кампанії Рамасвамі Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати плани кандидата про те, що він робитиме щодо НАТО, але не заперечила його позицію.

"Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, і, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з Росією", - зазначила вона.

Однак малоймовірно, що Рамасвамі матиме можливість віддати наказ про виведення військ, перебуваючи в кабінеті міністрів, де приймаються рішучі рішення. Опитування показують, що він посідає далеке четверте місце в загальнонаціональних опитуваннях і навіть не наближається до перемоги в Айові та Нью-Гемпширі.

Але Рамасвамі не єдиний республіканський кандидат, що налаштований проти НАТО. За часів президентства Трамп обговорював можливість виходу США з альянсу і, можливо, зробить це, якщо повернеться до Овального кабінету. 

"Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети та місії НАТО", - йдеться на сайті його передвиборчої кампанії.

У виданні припускають, що Рамасвамі може приєднатися до республіканської адміністрації, особливо до адміністрації Трампа, оскільки він залишився в прихильності лідера передвиборчих перегонів і близький до Такера Карлсона, переконаного прихильника Трампа.

  • Зокрема, 6 січня стало відомо, що виключення Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Подекуди суди відхилили такі позови виборців, але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.
вибори президента
Дональд Трамп
НАТО
вибори у США
США
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