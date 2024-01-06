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Більше як 20 штатів намагаються заблокувати участь Трампа у виборах, - NYT

6 січня, 2024 субота
02:20
Світ Трамп

Виключення Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Подекуди суди відхилили такі позови виборців, але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

Про це пише The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

"Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій", - зазначається в повідомленні.

Водночас багато інших оскаржень були відхилені або не просувалися в суді, вказує видання. Тож, крім Колорадо та Мен, "ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним".

Справи проти Трампа ґрунтуються на неоднозначному пункті 14-ї поправки Конституції США. Ухвалена після громадянської війни, вона мала на меті позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та "брав участь у повстанні чи заколоті".

Цікаво, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих президентських виборах перемогу здобув Байден. Одними з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці у штатах Массачусетс та Іллінойс.

Верховний суд США 8 лютого проведе усні слухання щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті, інформує CNN.

До того часу ім’я Трампа залишатиметься в бюлетенях для голосування. "Адже рішення суду нижчої інстанції про його дискваліфікацію було призупинено до рішення Верховного суду", - пояснює телеканал.

Якщо судді дійдуть висновку, що Трамп не має права обіймати державну посаду до праймеріз у Колорадо 5 березня, будь-які голоси, подані за нього, не будуть зараховані.

Відзначимо, що вимоги зняти Трампа з виборів ґрунтуються на його ролі в заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді після його виступу натовп прихильників вирушив громити Конгрес Сполучених Штатів.

  • 19 грудня суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році екслідеру США Дональду Трампу.
  • 28 грудня держсекретар штату Мен також виніс рішення, яке забороняє Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
  • 2 січня Трамп подав апеляцію до суду штату Мен з проханням скасувати рішення держсекретаря про усунення його з первинних виборів у 2024 році через його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
  • 4 січня стало відомо, що Трамп оскаржив у Верховному суді США недопуск до праймеріз у Колорадо.

вибори президента
Дональд Трамп
США
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