Більше як 20 штатів намагаються заблокувати участь Трампа у виборах, - NYT

Про це пише The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

"Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій", - зазначається в повідомленні.

Водночас багато інших оскаржень були відхилені або не просувалися в суді, вказує видання. Тож, крім Колорадо та Мен, "ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним".

Справи проти Трампа ґрунтуються на неоднозначному пункті 14-ї поправки Конституції США. Ухвалена після громадянської війни, вона мала на меті позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та "брав участь у повстанні чи заколоті".

Цікаво, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих президентських виборах перемогу здобув Байден. Одними з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці у штатах Массачусетс та Іллінойс.

Верховний суд США 8 лютого проведе усні слухання щодо рішення Верховного суду Колорадо про зняття колишнього президента Трампа з голосування на праймеріз у цьому штаті, інформує CNN.

До того часу ім’я Трампа залишатиметься в бюлетенях для голосування. "Адже рішення суду нижчої інстанції про його дискваліфікацію було призупинено до рішення Верховного суду", - пояснює телеканал.

Якщо судді дійдуть висновку, що Трамп не має права обіймати державну посаду до праймеріз у Колорадо 5 березня, будь-які голоси, подані за нього, не будуть зараховані.

Відзначимо, що вимоги зняти Трампа з виборів ґрунтуються на його ролі в заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді після його виступу натовп прихильників вирушив громити Конгрес Сполучених Штатів.