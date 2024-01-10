Трамп під час президентства попереджав фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть, - Politico
Дональд Трамп, під час перебування на посаді президента США, попередив очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі у разі війни на території континенту
Про це повідомляє Politico з посиланням на французького єврокомісара Тьєррі Бретона.
Він розповів, що Трамп сказав Урсулі фон дер Ляєн на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2020 році, що вона "повинна розуміти: якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас".
За словами Бретона, колишній очільник Білого дому також заявив, що НАТО "мертве" і пообіцяв вийти з Альянсу.
"До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - передав слова Трампа єврокомісар.
Politico зазначає, що про погрози Трампа Бретон розповів 9 січня 2024 року на заході в Європейському парламенті в Брюсселі за кілька днів до кокусів (партійних зборів) Республіканської партії в Айові - вони відбудуться 15 січня.
Він також наполягав на посиленні можливостей Європейського Союзу щодо самооборони на тлі війни Росії проти України. Також Бретон заявив про створення фонду у розмірі €100 млрд для нарощування виробництва озброєнь у блоці.
"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися. Тож зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звісно, ми самі по собі. Ми є членами НАТО, майже всі ми. Звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю опору, щоб бути готовим до всього, що трапиться", - сказав французький єврокомісар.
- 6 січня стало відомо, що у 34 штатах США прагнуть заблокувати участь Трампа у виборах: його вилучили з виборчих списків.
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