Трамп під час президентства попереджав фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть, - Politico

Про це повідомляє Politico з посиланням на французького єврокомісара Тьєррі Бретона.

Він розповів, що Трамп сказав Урсулі фон дер Ляєн на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2020 році, що вона "повинна розуміти: якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас".

За словами Бретона, колишній очільник Білого дому також заявив, що НАТО "мертве" і пообіцяв вийти з Альянсу.

"До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", - передав слова Трампа єврокомісар.

Politico зазначає, що про погрози Трампа Бретон розповів 9 січня 2024 року на заході в Європейському парламенті в Брюсселі за кілька днів до кокусів (партійних зборів) Республіканської партії в Айові - вони відбудуться 15 січня.

Він також наполягав на посиленні можливостей Європейського Союзу щодо самооборони на тлі війни Росії проти України. Також Бретон заявив про створення фонду у розмірі €100 млрд для нарощування виробництва озброєнь у блоці.

"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися. Тож зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звісно, ​​ми самі по собі. Ми є членами НАТО, майже всі ми. Звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю опору, щоб бути готовим до всього, що трапиться", - сказав французький єврокомісар.