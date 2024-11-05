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Головна Світ РФ готувала пожежі на вантажних і пасажирських літаках, що летіли до США і Канади, - WSJ

РФ готувала пожежі на вантажних і пасажирських літаках, що летіли до США і Канади, - WSJ

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
06:18
Світ Ілюстративне фото

Західні спецслужби підозрюють Росію у проведені таємної операції щодо підготовки пожежі на борту вантажних або пасажирських літаків, що летіли до США і Канади

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише Українська правда.

Зазначається, що запалювальні пристрої вибухнули в логістичних центрах DHL в липні - один в Лейпцигу, Німеччина, а інший в Бірмінгемі, Англія. Слідчі і шпигунські агентства в Європі з'ясували, що це були електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію. 

Співробітники служби безпеки і люди, знайомі з розслідуванням дійшли висновку, що це була частина ширшої російської змови.

За даними видання, електричні масажери, надіслані до Великої Британії з Литви, схоже, були спробою з'ясувати, як пронести такі запалювальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

Представник європейських правоохоронних органів заявив, що литовська поліція заарештувала підозрюваного, який відправив чотири запалювальні пристрої, в тому числі два з магазину DHL у столиці Литви Вільнюсі. Підозрюваний назвався Ігорем Прудніковим, але його справжнє ім'я - Олександр Сурановас, сказав чиновник. Слідчі вважають, що його використовували як довірену особу російські шпигунські служби.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого WSJ попросив прокоментувати цю ситуацію, сказав: "Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії, додавши: "Це традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ".

  • Генеральний директор Служби безпеки Великої Британії (МІ5) Кен МакКаллум заявив про значне зростання кількості загроз національній безпеці з боку РФ та Ірану.
Теги:
Новини
Росія
теракт
Канада
Литва
США
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