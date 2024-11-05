РФ готувала пожежі на вантажних і пасажирських літаках, що летіли до США і Канади, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, пише Українська правда.

Зазначається, що запалювальні пристрої вибухнули в логістичних центрах DHL в липні - один в Лейпцигу, Німеччина, а інший в Бірмінгемі, Англія. Слідчі і шпигунські агентства в Європі з'ясували, що це були електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію.

Співробітники служби безпеки і люди, знайомі з розслідуванням дійшли висновку, що це була частина ширшої російської змови.

За даними видання, електричні масажери, надіслані до Великої Британії з Литви, схоже, були спробою з'ясувати, як пронести такі запалювальні пристрої на борт літаків, що прямують до Північної Америки.

Представник європейських правоохоронних органів заявив, що литовська поліція заарештувала підозрюваного, який відправив чотири запалювальні пристрої, в тому числі два з магазину DHL у столиці Литви Вільнюсі. Підозрюваний назвався Ігорем Прудніковим, але його справжнє ім'я - Олександр Сурановас, сказав чиновник. Слідчі вважають, що його використовували як довірену особу російські шпигунські служби.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого WSJ попросив прокоментувати цю ситуацію, сказав: "Ми ніколи не чули жодних офіційних звинувачень" у причетності Росії, додавши: "Це традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ".