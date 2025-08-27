РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач

Про це сказав політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Десь 15 років тому росіяни вважали, що Україна ніколи не наблизиться до перспективи членства в ЄС. Це нібито була дуже віддалена перспектива, яку, мовляв, не варто було серйозно обговорювати.

Але з 2014 року ця перспектива стала реалістичною, а вже з 2022 року було фактично ухвалено політичне рішення з цього приводу. Тому зараз росіяни, звичайно ж, також виступають проти членства України в ЄС", – зазначив Горбач.

За словами експерта з питань зовнішньої та внутрішньої політики, на Заході ще не до кінця усвідомили, чого хоче і до чого прагне Росія. РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки.

"Так само, як Дональд Трамп останнім часом говорить: "Європейці, ми вас захищаємо, тож ви маєте нам платити". Така сама модель може бути й у РФ: ми вас контролюємо збройно, ви не здатні нам протистояти - тож платіть. Це, можливо, буде оформлено у вигляді платежів за енергоносії чи за щось інше, але йдеться саме про силовий контроль над територією.

Але уявити ситуацію, в якій Україна є членом Європейського Союзу, але перебуває під силовим контролем РФ, – це просто неймовірно", – додав Горбач.