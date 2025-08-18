Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук

Про це він сказав під час презентації Плану дій уряду, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Перший вектор для України – беззаперечно євроінтеграційний, тому що від нього залежить багато чого: і безпека, і довіра, і логіка, і співпраця з нашими партнерами. Тому євроінтеграція для мене це не перелік законів, які ми отримуємо з прапорцем ЄС, – це змісти", – заявив Стефанчук.

Він наголосив, що Київ повинен відстоювати національні інтереси в майбутньому, обʼєднані в Європейському Союзі.

"Щоб ніколи більше над нами не була загроза під назвою "Радянський Союз 2.0", тому що наше майбутнє – це європейське майбутнє", – заявив спікер.