Україна має відстоювати інтереси в ЄС, аби більше не було загрози "Радянський Союз 2.0", - Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук першим вектором для держави назвав євроінтеграцію, наголосивши на важливості відстоювати у майбутньому національні інтереси, обʼєднані в ЄС
Про це він сказав під час презентації Плану дій уряду, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Перший вектор для України – беззаперечно євроінтеграційний, тому що від нього залежить багато чого: і безпека, і довіра, і логіка, і співпраця з нашими партнерами. Тому євроінтеграція для мене це не перелік законів, які ми отримуємо з прапорцем ЄС, – це змісти", – заявив Стефанчук.
Він наголосив, що Київ повинен відстоювати національні інтереси в майбутньому, обʼєднані в Європейському Союзі.
"Щоб ніколи більше над нами не була загроза під назвою "Радянський Союз 2.0", тому що наше майбутнє – це європейське майбутнє", – заявив спікер.
- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в понеділок, 18 серпня, буде презентовано План дій уряду.
