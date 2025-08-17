Свириденко представить План дій уряду 18 серпня: які пріоритети

Про це вона написала у телеграмі.

За її словами, План дій уряду - це комплексна програма з конкретними заходами та цілями

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - наголосила Свириденко.

Вона запевнила, що все, що робить уряд - спрямоване на підтримку українців.