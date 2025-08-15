АРМА шукає управителя на майно Медведчука вартістю понад 123 млн грн

Про це повідомляє АРМА.

Серед активів: житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну. Також квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі Києва, 2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м в Оболонському районі.

За оцінкою експертів ринкова вартість активів становить понад 123 млн грн.

"Кошти від управління будуть сплачуватися напряму до Державного бюджету України. То ж активи держзрадника працюватимуть на обороноздатність держави", - зазначили в АРМА.

Конкурс на відбір управителя стартував через систему публічних закупівель Prozorro 14 серпня.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 29 серпня 2025 року.

"Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом", - резюмували в АРМА.