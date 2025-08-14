Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність

СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність

Дар'я Куркіна
14 серпня, 2025 четвер
16:45
Кримінал Путін Медведчук

Віктору Медведчуку та 12 його поплічникам оголосили підозру: ті через організовану злочинну групу "Другая Украина" здійснюють медійні операції

Зміст

Про це пише СБУ та Офіс генпрокурора.

"Йдеться про 12-х учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання. СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел, включаючи свідчення "політичного експерта" із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз знаходиться під арештом у Києві та співпрацює зі слідством", – зазначено в матеріалі.

За даними розслідування, Молчанов одночасно працював і на ФСБ, і на зовнішню розвідку РФ. Одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ, генерал-лейтенант Георгій Грішаєв.

За вказівкою росіян Молчанов і підозрювані виправдовували агресію Москви, дискредитували Україну на міжнародній арені, розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах Києва.

"Ба більше, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України", – кажуть у СБУ.

Водночас такою діяльністю керував особисто Медведчук, який з Путіним погодив створення "Другая Украина", після чого координувала проєкт ФСБ.

Встановлено, що екснардеп особисто займається фінансуванням злочинної організації та тісно взаємодіє з адміністрацією Путіна та урядовими структурами РФ.

"За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Телеграм-канали, відеохостинг Ютуб та зарубіжний рупор Кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції", – наголошує Служба безпеки.

Про яких учасників йдеться

Фігурантам, які переховуються в Росії, оголосили підозри, а саме: Денису Жарких, Артему Марчевському, Роману Коваленко, Руслану Калинчуку, Яну Таксюру, Юрію Дудкіну, Руслану Коцабі, Наталії Хорошевській, Богдану Гіганову, Олегу Ясинському, Олександру Лазарєву.

Їх підозрюють за пʼятьма статтями ККУ: публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, держзрада, колабораційна діяльність, порушення рівноправності громадян, виправдовування збройної агресії РФ проти України.

"Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – додає СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює передачу Національному художньому музею України 148 арештованих творів мистецтва, які належали родині Віктора Медведчука.
