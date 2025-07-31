АРМА передасть 149 картин Медведчука до Національного художнього музею
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює передачу Національному художньому музею України 148 арештованих творів мистецтва, які належали родині Віктора Медведчука
Про це повідомила пресслужба АРМА.
Зазначено, що йдеться про картини, ікони та інші твори, які за результатами експертної оцінки визнано культурною цінністю. Зокрема, серед їхніх авторів є класики закарпатської школи Йосип Бокшай, Гаврило Глюк та Адальберт Ерделі.
"Ця передача стала можливою завдяки змінам до Закону України "Про АРМА", які набули чинності 30 липня 2025 року. Відтепер Агентство може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури — за рішенням Кабінету міністрів України". – наголошують у повідомленні.
За рішенням судді Печерського райсуду Києва раніше арештували 285 картин. Після цього АРМА ініціювало експертизу активів для встановлення мистецької та історичної цінність. Так, 149 творів визнано частиною національної спадщини.
- Торік Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) виставило на Prozorro. Продажі 35 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука.
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