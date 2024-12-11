РФ переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначено, що агенти розвідки РФ організували втечу Асада через свою авіабазу в Сирії: під час цього також вимкнули транспондер літака для уникнення відстеження.

Акцентується, що Кремль вирішив рятувати союзника, коли дійшов висновку, що режим Асада не вистоїть. За словами співрозмовника Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін вимагає пояснень, чому розвідка не помітила зростаючу загрозу правлінню Асада до моменту, поки не стало пізно.

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Водночас Путін ще не коментував падіння режиму сирійського диктатора.

У матеріалі додають, що для РФ було логічним запропонувати Асаду здатися, адже вона хотіла уникнути долі Муаммара Каддафі - диктатора Лівії, якого взяли в полон і вбили в 2011 році.