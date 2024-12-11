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Головна Світ РФ переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд, - Bloomberg

РФ переконала Асада втекти з Сирії й організувала його виїзд, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
11 грудня, 2024 середа
15:38
Світ Президент Сирії Башар аль-Асад

Росія переконала сирійського диктатора Башара Асада, що його режим не зможе протистояти повстанцям. Москва запропонувала йому і його родині безпечну втечу

Зміст

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначено, що агенти розвідки РФ організували втечу Асада через свою авіабазу в Сирії: під час цього також вимкнули транспондер літака для уникнення відстеження.

Акцентується, що Кремль вирішив рятувати союзника, коли дійшов висновку, що режим Асада не вистоїть. За словами співрозмовника Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін вимагає пояснень, чому розвідка не помітила зростаючу загрозу правлінню Асада до моменту, поки не стало пізно.

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Водночас Путін ще не коментував падіння режиму сирійського диктатора.

У матеріалі додають, що для РФ було логічним запропонувати Асаду здатися, адже вона хотіла уникнути долі Муаммара Каддафі - диктатора Лівії, якого взяли в полон і вбили в 2011 році.

  • 10 грудня заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков першим у РФ заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці".
Теги:
Новини
Росія
Сирія
Володимир Путін
Башар Асад
Близький Схід
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