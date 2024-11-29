Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ РФ розпадеться під час правління Путіна, і КНР може зосередитися на територіях Далекого Сходу - американський політолог Буґайський
Ексклюзив

РФ розпадеться під час правління Путіна, і КНР може зосередитися на територіях Далекого Сходу - американський політолог Буґайський

Тетяна Нижник
29 листопада, 2024 п'ятниця
23:00
Світ росія прапор занепад

Якщо Російська Федерація почне слабшати, Китай не буде ризикувати війною зі США, підставляючи себе

Зміст

Таку думку висловив аналітик, історик,  експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Буґайський в етері Еспресо.

"Китайців можна назвати імперіалістичними прагматиками. Якщо РФ достатньо сильна, то вони можуть відволікти увагу від імперіалістичних поглядів Китаю, бо всі зосередяться на РФ. Росія – джерело дешевої енергії, нафти та газу. Але якщо Росія почне розвалюватися, Китай зосередиться більше на ресурсах і територіях на Далекому Сході. Тоді в КНР будуть потужності, можливості посилити себе і свою економіку. Це може бути прорахунком Пекіну. Ми маємо уважно стежити за регіонами, які можуть відлучитися від Російської Федерації і не захочуть стати частиною домініону Китаю. Інакше кажучи, вони проміняють Москву на Пекін. Вони можуть прагнути західної або східної демократії, як у Японії та інших країнах на сході", - зазначив він.

Нам потрібна стратегія, яка допоможе не посилити Китай, але призведе до колапсу РФ. Світ вже спостерігає, як Росія починає валитися навіть при Путіні. Буґайський ввважає, що Російська Федерація розпадеться навіть під час його правління.

"Путін представляє цілий російський режим, який триває сторіччя і продовжує імперіалістичну політику Росії. Це не комуністична чи царська система, але все ж централізована автократія, яка живиться за рахунок своїх сусідів. Це основа путінізму, як і корупція та інші так звані переваги, які створюють враження потужності Російської Федерації. РФ може зникнути в сучасному її вигляді навіть з Путіним, оскільки він бореться з останніх сил, як це було з Черненком, Андроповим та іншими радянськими урядовцями. Можливо, йому залишилося жити кілька років, але це не означає, що Росія виживе разом з ним. РФ почне валитися навіть при Путіну. Економічні проблеми вже виникли в РФ, особливо їх помітно перед новим роком, і це вже тріщина", - резюмував Буґайський.

  • Нагадаємо, Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ
Теги:
Новини
Росія
КНДР
Володимир Путін
російська армія
Далекий Схід
Війна з Росією
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
Це може бути пас адміністрації Трампа: Defense Express про підготовку США нового пакета військової допомоги Україні
путін Токаєв
Автор Олена Будько
27 листопада, 2024 середа
Путін прибув з візитом у Казахстан. Токаєв запевнив його, що Астана – надійний союзник Росії
Рустем Умєров
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
23:19
кібербезпека
Росія веде відкриту кібервійну з Варшавою, - віцепрем'єр Польщі
23:17
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ми хочемо, щоб державні кордони поважали": Зеленський провів зустріч із представниками країн Латинської Америки
23:02
Оновлено
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
На зірку "Шахтаря" Судакова зʼявився новий претендент: відомо вимоги українців
22:56
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Курахівському напрямку
22:45
Володимир Зеленський
РФ здійснила 1120 масованих атак по енергетиці України, - Зеленський
22:34
Live
протест у Тбілісі, 29 листопада
Протести у Тбілісі: мітингарів затримують, поліція застосовує силу. Ситуація онлайн
22:15
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ на сході кидає основні зусилля на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки, - ОСУВ "Хортиця"
21:45
Покровськ
Генерал бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного
21:36
Зеленський заявив, що призначив командира 93-ї бригади заступником Єрмака
21:22
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Patriot може працювати по бойових блоках "Орешника", - військовий експерт Снєгирьов
21:22
Андрій Сибіга
Сибіга та Блінкен обговорили зміцнення повітряного щита України
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни в ЗСУ: що собою являють нові призначення Зеленського та як змінюється ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:04
Оновлено
Володимир Зеленський
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
20:04
Ексклюзив
Зменшення купівельної спроможності українців: нардепка Южаніна про підвищення податків і військового збору
20:04
Вікторія Рощина
Росія не повернула Україні тіло журналістки Рощиної 29 листопада
20:01
OPINION
Для русофілів в Україні "Ідіот" Достоєвського є персональною цінністю
19:59
Мирослав Герасимович
На війні з РФ загинув воїн ЗСУ, поет і прозаїк Мирослав Герасимович
19:52
ЗСУ, мобілізація
З 1 грудня бронювання від мобілізації здійснюватиметься лише через Дію, – Мінцифра
19:45
Зеленський і Макрон обговорили посилення протиповітряної оборони України
19:42
Шарль Мішель
Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
19:33
на фото діти, яких вдалося повернути з окупації
На підконтрольні Україні території повернули ще 8 дітей
19:27
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ використала близько 400 ракет і дронів за останні дві масовані атаки на енергосистему України, – Укренерго
19:15
Оновлено
Грузія акції протестів
У Грузії працівники МЗС і міноборони виступили проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС
19:14
Михайло Мудрик, збірна України, Україна - Грузія
ЧС-2026: ФІФА опублікувала кошики для жеребкування. З ким Україна не зіграє у відборі
18:59
НАТО
Reuters: Україна просить НАТО запросити її до Альянсу на зустрічі глав МЗС
18:58
ГУР
Уряд виділив 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для ГУР
18:51
смерть рашистським окупантам
У Ленінградській області партизани "Атеш" закликали працівників військкоматів до співпраці
18:50
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Спрямують на зарплати військовим: Шмигаль сказав, скільки коштів держава отримає від підвищення податків
18:44
НБУ
НБУ планує провести відкрите тестування е-гривні в 2025 році
18:41
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:40
Огляд
Ваяна 2
Сила "Марії": що подивитися на вихідних
18:36
електроенергія
У суботу відключень світла буде менше: Укренерго оприлюднило графіки на 30 листопада
18:03
OPINION
Підтримуючи Україну, Європа дбає про власну безпеку
18:00
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Глава МЗС Німеччини Бербок поїде в Китай, де говоритиме про війну в Україні
17:59
S.T.A.L.K.E.R. 2
"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримав перший патч: розробники виправили понад 650 помилок
17:59
Держспоживслужба розповіла, як крамниці порушують права споживачів під виглядом акцій
17:56
У Києво-Печерській лаврі 1 грудня запрацює резиденція Святого Миколая
17:48
Ліонель Мессі
"Це мій дім": Мессі заявив, що збирається повернутись до Барселони
17:29
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Ворскла" несподівано програла "Інгульцю" в УПЛ. Результати та розклад усіх матчів 15-го туру
17:25
Ексклюзив
ракета Х-59
Завжди вірогідно: Defense Express про загрозу нового масштабного повітряного удару РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV