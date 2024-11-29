РФ розпадеться під час правління Путіна, і КНР може зосередитися на територіях Далекого Сходу - американський політолог Буґайський

Таку думку висловив аналітик, історик, експерт Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Януш Буґайський в етері Еспресо.

"Китайців можна назвати імперіалістичними прагматиками. Якщо РФ достатньо сильна, то вони можуть відволікти увагу від імперіалістичних поглядів Китаю, бо всі зосередяться на РФ. Росія – джерело дешевої енергії, нафти та газу. Але якщо Росія почне розвалюватися, Китай зосередиться більше на ресурсах і територіях на Далекому Сході. Тоді в КНР будуть потужності, можливості посилити себе і свою економіку. Це може бути прорахунком Пекіну. Ми маємо уважно стежити за регіонами, які можуть відлучитися від Російської Федерації і не захочуть стати частиною домініону Китаю. Інакше кажучи, вони проміняють Москву на Пекін. Вони можуть прагнути західної або східної демократії, як у Японії та інших країнах на сході", - зазначив він.

Нам потрібна стратегія, яка допоможе не посилити Китай, але призведе до колапсу РФ. Світ вже спостерігає, як Росія починає валитися навіть при Путіні. Буґайський ввважає, що Російська Федерація розпадеться навіть під час його правління.

"Путін представляє цілий російський режим, який триває сторіччя і продовжує імперіалістичну політику Росії. Це не комуністична чи царська система, але все ж централізована автократія, яка живиться за рахунок своїх сусідів. Це основа путінізму, як і корупція та інші так звані переваги, які створюють враження потужності Російської Федерації. РФ може зникнути в сучасному її вигляді навіть з Путіним, оскільки він бореться з останніх сил, як це було з Черненком, Андроповим та іншими радянськими урядовцями. Можливо, йому залишилося жити кілька років, але це не означає, що Росія виживе разом з ним. РФ почне валитися навіть при Путіну. Економічні проблеми вже виникли в РФ, особливо їх помітно перед новим роком, і це вже тріщина", - резюмував Буґайський.