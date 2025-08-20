English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук

Євген Козярін
20 серпня, 2025 середа
17:28
Світ Віктор Орбан

Основною аудиторією антиукраїнської риторики влади Угорщини є безпосередньо угорське суспільство, яке таким чином готують до виборів

Зміст

Про це заявив аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії (ICES) Віталій Дячук в інтерв'ю програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Ця вся риторика - вона має кілька аудиторій, кілька спрямувань. Безумовно, основною аудиторією цього є безпосередньо угорське суспільство, яке таким чином готують до виборів, що мають відбутися наступного року - у квітні 2026-го. І ми бачимо, що ось ці сплески риторики негативної - в бік України", - сказав він.

Дячук додав, що вони відбуваються ситуативно і дійсно сплесками. 

"Тобто йдуть якісь стосунки, йдуть переговори. Можемо згадати травень, коли мали бути переговори двосторонньої міжурядової комісії в Ужгороді і через шпигунський, і потім вже дипломатичний скандал ось цю зустріч перенесли з ініціативи Угорщини, яка не вважала ці обставини сприятливими для проведення переговорів. Тобто, начебто, все йде добре, але коли трапляється якийсь негативний, з погляду угорських лідерів, інцидент, момент в Україні, вони не гребують можливістю використати це у власних інтересах", - зазначив аналітик.

Він наголосив, що перший аспект - угорське суспільство потрібно тримати в тонусі перед виборами.

"Їм потрібно мобілізувати електорат, тому що зараз позиції правлячої партії Віктора Орбана у порівнянні з опозиційною партією Петера Мадяра "Тиса" в доволі такі сумнівній перспективі, але в Україні важливо знаходити аргументи для обидвох сторін, як для угорської влади, так і для опозиції, для спілкування з ними",- зауважив Дячук.

На думку аналітика, друга аудиторія, на яку працює Віктор Орбан - це безпосередньо ЄС.

"Він ще з моменту початку цієї каденції, потім, коли Угорщина перебрала головування в Європейському Союзі на себе, він намагався самоствердитися як політик світового рівня, намагався показати, що з ним рахується вже тепер обраний президент США Дональд Трамп. І, в принципі, Трамп якраз це підтвердив перед анонсом переговорів на Алясці безпосередньо назвавши прізвище Орбана. І таким чином там через якусь свою промирну позицію, промирні вояжі і політику він намагався ствердити свій вплив на рівні Європейського Союзу. Тобто щоб з Угорщиною рахувалися і безпосередньо з Орбаном рахувалися", - сказав він.

Дячук вважає, що третя аудиторія, це опосередковано, - це якраз є Росія.

"Якій він десь тим чи іншим чином показує налаштованість на подальшу співпрацю. Тобто він показує, що угорському уряду важливі контракти з Росією, важлива ось ця енергетична співпраця і він, в принципі, працює над тим, щоб якимось чином - не знаю, чи варто це називати словом "віддячити", але якимось чином показати свою лояльність до російської правлячої верхівки", - підсумував аналітик.

