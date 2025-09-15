Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН (2009–2016) Олександр Мацука.

Він прокоментував допуск офіцерів НАТО спостерігати за навчаннями "Захід-2025".

"Те, що вони допустили американців, угорців і турок на свої навчання, це абсолютно відверта, неприкрита спроба розколоти НАТО. Європейці посилюють східний фланг НАТО, а американці їдуть за цей фланг до Білорусі їдуть спостерігати за навчаннями. Ба більше, я не можу виключати, що будуть якісь провокації під час цих навчань і щоб потім сказати: "Там же ж були спостерігачі". Тобто вони ж були спостерігачі. Тобто вони ж бачили, що ми цього не робили. Ніякі безпілотники не літали, вони ж не бачили. Звичайно, вони не побачили. Їм покажуть те, що вони хочуть показати. Це ж не перший раз робиться", - сказав Мацука.

Дипломат додав, що росіяни це дуже гарно вміють робити.

"Тобто це відверта провокація проти єдності НАТО. Це відверта спроба розколоти євроатлантичну єдність. І, на жаль, Сполучені Штати на це ведуться. Це ж не тільки натівські офіцери на навчаннях. Це і зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Белавіа", яке сьогодні відкриває канал постачання запчастин для російської авіації. Це ж тільки дурник цього не може не розуміти, що Белавіа зараз почне закупати запчастини в кількостях, які перевищують в десятки разів її потреби. Тобто це все робиться, щоб відірвати Сполучені Штати від Європи", - заявив він.

Мацука наголосив, що заяви про те, що США нібито хотіли відірвати Росію від Китаю. залишилися заявами.

"Росія діями і дієво відриває Сполучені Штати від Європи. І вважаю, що Європа залишиться на поталу російським впливам", - підсумував дипломат.