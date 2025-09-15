Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією

Про це пише Reuters.

Росія та Білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах в обох країнах у п'ятницю, 12 вересня. Це сталося в період загострення напруженості з НАТО, через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Присутність американців на полігоні в Білорусі була представлена ​​​​міністерством оборони країни як несподіванка.

"Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?" — наголосили у заяві.

Міноборони Білорусі опублікувало відео, на якому видно, як два американські офіцери у формі дякують Хреніну за запрошення та потискають йому руку.

"Ми покажемо все, що вас цікавить. Що забажаєте. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми", – сказав міністр американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Видання зазначає, що присутність американських офіцерів – це остання ознака потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, близьким російським союзником, який дозволив Москві використовувати її територію для відправки десятків тисяч військових до України в лютому 2022 року.

Джон Коул, представник Трампа, минулого тижня був у Мінську для переговорів з білоруським президентом Олександром Лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 ув'язнених, включно з журналістами та політичними опонентами.

Натомість США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing. Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в Білорусі, нормалізувати зв'язки та відновити економічні та торгівельні відносини, сказав Коул.

Трамп, який намагається домогтися припинення війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з Путіним. Минулого тижня Трамп надіслав Лукашенку дружнього листа з власноручним підписом через Коула.