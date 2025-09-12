Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"

Про це повідомляє міноборони Білорусі та державне інформаційне агентство Білорусі "БЕЛТА".

У відомстві зазначили, що метою навчань є відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у межах забезпечення військової безпеки та нібито готовності до відбиття "можливої агресії".

Серед ключових аспектів, на яких зосереджено увагу під час підготовки:

"вдосконалення навичок командування і штабів у керуванні військами при відбитті агресії";

"підвищення рівня взаємодії між органами управління та польової виучки військовослужбовців";

"відпрацювання спільних дій щодо нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави".

У Міноборони Білорусі наголосили, що навчання "Запад" є плановим заходом, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох держав. Окремо зазначається, що на території Білорусі маневри відбуваються "на полігонах, розташованих у глибині країни або у східних регіонах", і нібито мають виключно оборонний характер.

Начальник Генерального штабу — перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко, коментуючи початок навчань, заявив, що вони "не спрямовані проти якоїсь конкретної країни чи групи країн". Він підкреслив, що "навчання проводяться задля вдосконалення навичок командувачів і командирів з управління угрупованнями військ при виконанні завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності".

Муравейко також додав, що під час "Запад-2025" відпрацьовуються "завдання з підвищення практичної готовності органів управління та військ до спільних дій", а також "підвищується польова виучка солдатів, сержантів і офіцерів".