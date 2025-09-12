Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
Міністерство оборони Білорусі заявило про початок спільного стратегічного навчання Збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025". За офіційною інформацією, воно триватиме з 12 по 16 вересня на полігонах обох країн
Про це повідомляє міноборони Білорусі та державне інформаційне агентство Білорусі "БЕЛТА".
У відомстві зазначили, що метою навчань є відпрацювання спільних дій білоруських і російських військ у межах забезпечення військової безпеки та нібито готовності до відбиття "можливої агресії".
Серед ключових аспектів, на яких зосереджено увагу під час підготовки:
- "вдосконалення навичок командування і штабів у керуванні військами при відбитті агресії";
- "підвищення рівня взаємодії між органами управління та польової виучки військовослужбовців";
- "відпрацювання спільних дій щодо нейтралізації загроз і стабілізації обстановки на кордонах Союзної держави".
У Міноборони Білорусі наголосили, що навчання "Запад" є плановим заходом, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох держав. Окремо зазначається, що на території Білорусі маневри відбуваються "на полігонах, розташованих у глибині країни або у східних регіонах", і нібито мають виключно оборонний характер.
Начальник Генерального штабу — перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко, коментуючи початок навчань, заявив, що вони "не спрямовані проти якоїсь конкретної країни чи групи країн". Він підкреслив, що "навчання проводяться задля вдосконалення навичок командувачів і командирів з управління угрупованнями військ при виконанні завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності".
Муравейко також додав, що під час "Запад-2025" відпрацьовуються "завдання з підвищення практичної готовності органів управління та військ до спільних дій", а також "підвищується польова виучка солдатів, сержантів і офіцерів".
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що ризик інформаційних провокацій під час спільних навчань Росії та Білорусі залишається високим. Наразі Сили оборони не фіксують скупчення військ на білоруському кордоні, але не виключають можливості поширення дезінформації.
- Біла Церква
