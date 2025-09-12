"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі

Про це в ефірі Еспресо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ризик з боку Білорусі для України залишається постійним і триватиме доти, доки режим Лукашенка підтримуватиме Росію у цій війні. Щодо ситуації безпосередньо на кордоні: наразі ми не фіксуємо жодних нестандартних дій чи скупчення військ з білоруського боку. Усі підрозділи Сил оборони, зокрема розвідка, уважно стежать за масштабами участі Росії в навчаннях на білоруській території", - зазначив Демченко

За його словами, наразі кількість російських військових і техніки на території Білорусі є незначною. Для порівняння: у 2023 році Росія утримувала до 12 тисяч військовослужбовців під приводом спільних навчань, тоді як зараз масштаби присутності суттєво зменшилися. Водночас не виключається можливість провокацій або інформаційних вкидів, метою яких є змусити Україну перекидати війська на північ, послаблюючи інші напрямки фронту.

"Ми продовжуємо посилювати оборону, готуючись до будь-яких викликів з боку Білорусі. Цілком ймовірно, що під час навчань вони здійснять ротацію, але в інформаційному просторі це буде подано як посилення військової присутності.

Маємо тверезо оцінювати ситуацію, аби не допустити паніки та своєчасно реагувати на потенційні загрози й дезінформаційні вкиди під час спільних навчань Росії та Білорусі", - наголосив Демченко.