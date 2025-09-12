"Маємо тверезо оцінювати ситуацію": у ДПСУ попередили про можливі інформаційні провокації під час навчань РФ і Білорусі
Ризик інформаційних провокацій під час спільних навчань Росії та Білорусі залишається високим. Наразі Сили оборони не фіксують скупчення військ на білоруському кордоні, але не виключають можливості поширення дезінформації
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ризик з боку Білорусі для України залишається постійним і триватиме доти, доки режим Лукашенка підтримуватиме Росію у цій війні. Щодо ситуації безпосередньо на кордоні: наразі ми не фіксуємо жодних нестандартних дій чи скупчення військ з білоруського боку. Усі підрозділи Сил оборони, зокрема розвідка, уважно стежать за масштабами участі Росії в навчаннях на білоруській території", - зазначив Демченко
За його словами, наразі кількість російських військових і техніки на території Білорусі є незначною. Для порівняння: у 2023 році Росія утримувала до 12 тисяч військовослужбовців під приводом спільних навчань, тоді як зараз масштаби присутності суттєво зменшилися. Водночас не виключається можливість провокацій або інформаційних вкидів, метою яких є змусити Україну перекидати війська на північ, послаблюючи інші напрямки фронту.
"Ми продовжуємо посилювати оборону, готуючись до будь-яких викликів з боку Білорусі. Цілком ймовірно, що під час навчань вони здійснять ротацію, але в інформаційному просторі це буде подано як посилення військової присутності.
Маємо тверезо оцінювати ситуацію, аби не допустити паніки та своєчасно реагувати на потенційні загрози й дезінформаційні вкиди під час спільних навчань Росії та Білорусі", - наголосив Демченко.
- Раніше начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що від 12 вересня, коли у Білорусі стартують масштабні військові навчання "Захід-2025", слід очікувати потужного інформаційного тиску.
