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Росія готувала плани нападів на Японію та Південну Корею, - FT

Марія Науменко
31 грудня, 2024 вiвторок
11:56
Світ РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого

Financial Times отримала доступ до секретних російських документів 2013-2014 років, у яких йдеться про те, що російські військові готували детальні плани для потенційних атак на Японію та Південну Корею

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Про це інформує Financial Times.

Документи взяті зі сховища з 29 секретних російських військових файлів, в основному присвячених підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни у 2008-2014 роках. Ці документи залишаються актуальними для сучасної російської стратегії.

Згідно з цими документами, російські військові визначили 160 цілей, серед яких дороги, мости та промислові об'єкти, які були обрані як цілі, щоб зупинити "перегрупування військ в районах оперативного призначення".

Документи вказують на серйозне занепокоєння Москви щодо вразливості своїх східних кордонів у разі конфлікту з НАТО. 

Азія стала важливим регіоном у стратегії президента Володимира Путіна, особливо в контексті війни в Україні. Росія, крім того, активізувала співпрацю з Північною Кореєю, залучивши 12 тисяч військових для участі в бойових діях в Україні, що також сприяло зміцненню економічних та військових зв'язків з Пхеньяном.

Вільям Альберк, колишній чиновник НАТО з контролю над озброєннями, який зараз працює в Центрі Стімсона, зазначив, що разом витік документів і нещодавнє розгортання Північної Кореї "раз і назавжди довели, що європейський і азійський театри воєнних дій безпосередньо і нерозривно пов'язані між собою". 

"Азія не може залишатися осторонь конфлікту в Європі, так само як і Європа не може сидіти, склавши руки, якщо війна спалахне в Азії", - наголосив він.

Список цілей для Японії та Південної Кореї включає як військові, так і цивільні об'єкти. Перші 82 цілі мають військовий характер, такі як командні штаби та авіабази, тоді як цивільні цілі охоплюють енергетичну інфраструктуру, зокрема атомні станції та нафтопереробні заводи. Наприклад, в Японії в списку є тунель Канмон, а в Південній Кореї - мости та промислові підприємства.

Документи також містять інформацію про можливі атаки з використанням неядерних крилатих ракет Х-101. Один зі сценаріїв передбачає атаку на японську радіолокаційну базу Окусірітоу з використанням 12 ракет, запущених з бомбардувальника Ту-160, з ймовірністю успішного знищення цілі 85%. 

У виданні підкреслили, що ці плани свідчать про впевненість Росії у своїх ракетних системах, хоча ця впевненість може виявитися перебільшеною.

  • 23 грудня військові Південної Кореї заявили, що, ймовірно, Північна Корея готується розгорнути додаткові війська й надати Росії додаткову військову техніку включно з дронами-камікадзе, підтримуючи Москву у війні проти України.

 

Теги:
Новини
Росія
Японія
Південна Корея
втручання Росії
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
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