Росія під час війни з Україною втрачає території на Далекому Сході, - ЦПД
Російські терористи, зосередившися на загарбницькій війні з Україною, втрачають території на Далекому Сході
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За інформацією японських медіа, під час візиту Володимира Путіна до Китаю, Москва погодилася передати Пекіну права на прикордонну ділянку течії річки Туманган.
"Для вільного руху китайських суден цією ділянкою річки до Японського моря потрібно демонтувати побудований 1959 року "Міст дружби", який зʼєднує Росію з Північною Кореєю. Путін погодився з цим і під час візиту до КНДР поінформує про своє рішення північнокорейського лідера Кім Чен Ина", - йдеться у повідомленні.
ЦПД відзначає, що Росія вже не вперше йде на територіальні поступки Китаю. Проте російська пропаганда не висвітлює цю тему.
"Такий стан речей руйнує образ "збирача земель русскіх", який формує для себе Путін", - зауважив Центр.
- У вівторок, 18 червня, речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь закликав НАТО припинити звинувачувати Китай у причетності до війни в Україні.
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