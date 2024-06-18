Китай закликав НАТО не звинувачувати його у причетності до війни в Україні й назвав збройний конфлікт "кризою"
У вівторок, 18 червня, речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь закликав НАТО припинити звинувачувати Китай у причетності до війни в Україні
Про це інформує El Mundo.
Попри те, що від початку повномасштабного вторгнення стратегічне партнерство між Росією та Китаєм значно зміцнилося, що викликало критику з боку Заходу, Пекін відкидає будь-які звинувачення у допомозі РФ на війні проти України.
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Так, у відповідь на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який звинуватив Пекін у підтримці війни Росії в Україні, Китай закликав Альянс "зробити щось конкретне для політичного вирішення кризи".
"Ми закликаємо (НАТО, - ред.) припинити звинувачувати і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і зробити щось конкретне для політичного вирішення кризи", - заявив Цзянь.
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13 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає, що допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України.
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