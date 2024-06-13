Надає 90% мікроелектроніки: Столтенберг назвав допомогу Китаю Росії ключовою у війні проти України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що допомога Китаю відіграє ключову роль у війні Росії проти України
Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на заяви генсека НАТО в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу.
"Ми бачимо як Китай зараз відіграє ключову роль у забезпеченні або підтримці війни Росії в Україні. 90% мікроелектроніки, яку Росія імпортувала минулого року, надійшла з Китаю", - сказав Столтенберг.
За його словами, це електронне обладнання є ключовим для виробництва ракет, бомб та бойових танків, які застосовуються на війні в Україні. Виходячи з цього Китай створює можливість для Росії продовжувати війну проти України.
- Країни Великої сімки закликатимуть Китай припинити підтримувати Росію у війні проти України, і натомість спонукати РФ вивести свої війська.
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