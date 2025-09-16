Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин

Про це в етері Еспресо розповів міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин.

"Щодо вторинних санкцій проти Китаю, то Трамп підштовхує європейських членів НАТО разом запровадити санкції проти закупівлі Китаєм російської нафти за зменшеними цінами. Слід звернути увагу на одну важливу річ - Трамп підштовхує не країни ЄС, а країни-членів НАТО. Російську нафту купують не лише члени Євросоюзу, Словаччина та Угорщина. Третім у світі покупцем російської нафти, після Китаю та Індії, є член НАТО - Туреччина. Тому тут важливо для Трампа підштовхнути й Туреччину до відмови від російської нафти", - зауважив журналіст.

За його словами, переважно всі знають та говорять про Словаччину та Угорщину, нафтопровід "Дружба".

"Однак Туреччина купує набагато більше російської нафти, відповідно, і платить набагато більше, ніж Словаччина та Угорщина. Росія за місяць від країн-членів НАТО отримує $4 млрд за постачання нафти. Тому Трамп наполягає на тому, - якщо запроваджувати вторинні санкції проти Китаю, то разом не з членами ЄС, а з членами НАТО, маючи на увазі насамперед Туреччину, а не лише Угорщину та Словаччину", - підкреслив Хотин.